Musik für den Krisenmodus„I Am from Austria“ & Co: Ein Druckverband namens Hymne

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rainhard Fendrich © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Ja, die letzten Tage haben es gezeigt. Eine Bevölkerung muss sich nicht in jeder Hinsicht einig sein, um als Einheit auftreten zu können. Das „Team Österreich“ übt sich derzeit in Zusammenhalt. In den verlassenen Straßen des Landes hat sich in Zeiten der Coronakrise ein Resonanzraum aufgetan. Österreich-Flaggen zieren das Fensterbrett, Nachbarschaftshilfe greift um sich. Schon beinahe in Beatles-Manier werden Konzerte vom Balkon aus abgehalten. Anders als bei der Kultband, werden es nicht die letzten Konzerte bis zum Ende der Coronakrise gewesen sein. In diesem Zusammenhang hält auch das Singen von Hymnen weltweit wieder Einzug.



Der US-Sänger Lionel Richie plant plötzlich eine Neuversion des frömmlerischen Verklärungs-Hits „We Are the World“. In Österreich dröhnt Reinhard Fendrichs „I am from Austria“ sogar aus den Polizeiautos des Landes. Im Zeitalter der voranschreitenden Individualisierung ist dieser Hymne anscheinend die Rolle des Druckverbands für die Nation zugefallen, der Wunden aller Art abdichtet. „Das ist nichts Neues. In Zeiten von Unsicherheiten tritt das Phänomen der Hymne oft zutage“, erklärt Michael Huber, Professor am Institut für Musiksoziologie in Wien. „Es geht darum, zu signalisieren, wer wir sind und wer die anderen sind. Der Teamgeist soll beschworen werden. Ähnlich wie bei Länderspielen“, so Huber.