„Made in the UdSSR“, steht am Thermostat des beigen Ladas, Baujahr 1991. „Das weiß ich deshalb so genau, weil wir es gerade getauscht haben“, schmunzelt Felix Rupitsch. Generell ist beim alten „Russen“ ständig etwas kaputt, daher ist er voll mit Ersatzteilen. Alles, was potenziell gebraucht werden könnte, muss griffbereit sein, denn Nachkaufen ist in Afrika keine Option – und dort ist der Lada unterwegs.