HPV ist die Abkürzung für humane Papillomaviren: Die Viren werden durch sexuellen Kontakt übertragen und führen zu Infektionen.

Bestimmte Typen von HPV können Krebserkrankungen am Gebärmutterhals, an Scheide, Vulva, Penis und Anus auslösen sowie Tumore in Rachen und Kehlkopf.

Die HPV-Impfung ist für Mädchen und Buben von 9 bis 12 Jahren kostenlos.