Bekanntlich hat sich Karl Marx in einigen Punkten signifikant geirrt. Eine seiner bekanntesten Sentenzen aber erweist sich gerade wieder einmal als hübsch situationselastisch: „Die Geschichte wiederholt sich, erst als Tragödie, dann als Farce“, schrieb er in „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“, und täte man der Theatermanagerin damit nicht schrecklich unrecht, ließe sich der Satz derzeit ganz kommod als eine Art Kurzzusammenfassung von Karin Bergmanns Karriere lesen.

Kurze Rekapitulation: 2014 wurde sie im Zuge des Burgtheater-Finanzskandals und nach der Entlassung von Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann zu seiner Nachfolgerin bestellt. Erst einmal nur interimistisch, was sie dazu nutzte, das Haus mit sicherer und vor allem ruhiger Hand durch schwärzeste Tage zu führen und seine von Malversationsvorwürfen und Schuldenbergen schwer ramponierte Reputation wiederherzustellen. Letztlich diente sie dem Haus bis 2019, ehe Martin Kusej das Amt von ihr übernahm. So weit die Tragödie.

„Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit“

Nun zur Farce: Die war in den letzten Wochen in Salzburg mitzuerleben. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser wollte Bergmann ohne offizielle Ausschreibung als Sprechtheaterchefin haben, das führte, wie berichtet, mit dem beaufsichtigenden Kuratorium zu derartigen Verwerfungen, dass sein Vertrag recht unvermittelt beendet wurde. Und Bergmann nun seine Nachfolgerin ist. Schon wieder wurde sie – interimistisch – geholt, um die Wogen zu glätten. „Dass ich hier sitze, ist natürlich eigentlich eine Ungeheuerlichkeit“, stellte sie am Mittwoch im Zuge ihrer offiziellen Präsentation als Festspielchefin denn auch treffend fest. Sie habe sich ihre Tätigkeit in Salzburg „an der Seite von Markus Hinterhäuser“ vorgestellt, sagte sie. Und: „Für mich ist ganz klar, dass ich nicht gegen Markus Hinterhäuser hier sitze, sondern wegen ihm.“

Ihr unverkrampfter Umgang mit der grotesken Situation zeigt (nebst ihrer Vorgeschichte als Burg-Retterin) ganz gut, warum Bergmann in Salzburg gleich einmal als Brückenbauerin vorausgestreichelt wird: Sie ist eine Virtuosin in Deeskalation.

Dass sie Theater kann, steht ohnehin außer Frage. Die Theatermanagerin, geboren 1953 in Recklinghausen, infizierte sich schon als Teenager am Theater, 1979 fing sie am Bochumer Schauspielhaus als Direktionsassistentin an - unter Claus Peymann, als dessen Pressesprecherin sie nach Zwischenstation am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg 1986 nach Wien kam. Die umkämpfte Uraufführung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ war die erste von vielen Feuertaufen, die sie mit Peymann überstand. Pressearbeit für die Vereinigten Bühnen Wien und die Volksoper hielten sie in Wien, mit Direktor Nikolaus Bachler kehrte sie 1999 zurück an die Burg – diesmal als seine Stellvertreterin. Nach Matthias Hartmanns Burg-Antritt 2009 ging sie in Pension. Nur um fünf Jahre später – siehe oben – als Krisenmanagerin zurückzukehren. Zuletzt war sie, seit 2022, Leiterin des Theater- und Literaturprogramms bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden. Von dort nach Salzburg ist es gar nicht weit.