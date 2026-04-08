Manchmal bekommt man Grabreden zu Lebzeiten zu hören. Markus Hinterhäuser ist so ein Fall. Seine Nachfolgerin Karin Bergmann, die die Salzburger Festspiele für zwei Sommer interimistisch übernimmt, sagte bei ihrem ersten Pressetermin: „Dass er nicht mehr hier ist, macht uns ratlos und bestürzt.“

Ein Gefühl, das sie mit vielen Beobachterinnen und Beobachtern teilt, die mit steigender Fassungslosigkeit einem immer merkwürdigeren Geschehen folgen mussten. Der Treppenwitz am Ende war der Höhepunkt dieser Farce: Hinterhäuser hätte Bergmann gern als Schauspielchefin gehabt. Weil dieser Wunsch aber nicht den Formalitäten entsprach, wurde er zum Anlass, ihn hinauszuwerfen. Und nun wird sie seine Nachfolgerin.

Karin Bergmann klang herzlich und authentisch. Aus ihren Worten lässt sich sowohl Sympathie für Markus Hinterhäuser als auch für eine verbesserte Unternehmenskultur herauslesen. Sie ist wohl die richtige Problemlöserin. Die Verwerfungen gehen tief. Dass Festspielpräsidentin Kristina Hammer in ihrem Statement Hinterhäuser nicht mehr erwähnte, war ebenso vielsagend wie ihre Aussagen zum Führungsstil. Dass nicht mehr das Was, sondern das Wie heute mitentscheidend wird, ist anzuerkennen. Dass aber nicht nur toxische Führungskultur, sondern auch anonyme Vernaderungen längst zum Sittenbild des Kulturbetreibs gehören, ist deprimierend. Aber warum sollte es dort besser zugehen als anderswo?

Dass nicht mehr das Was, sondern das Wie heute mitentscheidend wird, ist anzuerkennen. Dass aber nicht nur toxische Führungskultur, sondern auch anonyme Vernaderungen längst zum Sittenbild des Kulturbetreibs gehören, ist deprimierend. Aber warum sollte es dort besser zugehen als anderswo?