Der wochenlange Konflikt zwischen dem nunmehr scheidenden Intendanten Markus Hinterhäuser und dem Salzburger Festspielkuratorium ist auch für Karin Bergmann ein Rätsel: „Um die Sache wird ein Mantel des Schweigens gehüllt. Die Umstände sind nicht geklärt, dass sich beide Seiten nicht klar äußern, macht die Sache beschwerlich.“

Bergmann hätte mit Hinterhäuser schon im letzten Jahr Gespräche über das Theaterprogramm 2026 und 2027 geführt, sie wurde, wie oft berichtet, von Hinterhäuser ja als neue Schauspielchefin ins Spiel gebracht, was überhaupt der Anlass für den Scheidungskrieg gewesen ist. Nun ist sie Intendantin. Bergmann: „Ich sitze nicht gegen Hinterhäuser hier, sondern wegen ihm. Ohne die Vorgeschichte wäre das Kuratorium gar nicht auf mich gekommen. Hinterhäuser hat künstlerisch und ökonomisch nur Erfolge vorzuweisen. Dass er nicht mehr hier ist, macht uns im Präsidium ratlos und bestürzt.“

„Wir müssen den Blick nach vorne richten“

Der am Dienstag öffentlich gemachte Brief von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern habe Bergmann „nicht überrascht“, und er „richtet sich nicht gegen mich, sondern gegen die Unklarheit. Wir müssen den Blick nach vorne richten.“ In ihren zwei Sommern wolle sie „Brückenbauerin“ sein, bis 2028 die neue Intendanz übernehme. „Es geht um die Arbeitskultur, die soll sich in eine Richtung entwickeln, die ich immer gewöhnt war. Es geht um den Dialog, man muss auf Augenhöhe diskutieren.“

Bergmann sieht allerdings die anonymen Beschwerden, die es nicht nur bei den Salzburger Festspielen gegeben hatte, kritisch: „Das ist sehr belastend, dass Menschen sich nach langer Zeit melden und anonym über schlechte Behandlung berichten. Opferschutz ist wichtig, aber es gehört zur Fairness, dass man sich früh austauscht. Die Denunziation im Nachhinein ist ein großes Problem.“ Bergmann verwies auf interne Stellen, bei denen man sich auch als Mitarbeiterin und Mitarbeiter melden kann. „Wir müssen wieder klar miteinander kommunizieren, jeder muss sich aufgehoben fühlen.“.

Kaufmännischer Leiter Lukas Crepaz sieht „ein gutes Zeichen, dass Karin Bergmann bestellt“ worden sei, Präsidentin Kristina Hammer sah es ähnlich: „Es ist kein Zufall, dass in einer Zeit, in der viel über Unternehmenskultur gesprochen wird, eine Frau übernimmt. Karin Bergmann steht für Klarheit und Ruhe.“