Die Salzburger Festspiele überleben (fast) alles. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Verwerfungen der letzten Monate egal sind. Sie werden künftig als ein finsteres Kapitel der Festspielgeschichte gelten, festgemacht an der einst einhellig akklamierten Lichtgestalt Markus Hinterhäuser. Der mit dem Sinn für das Besondere ausgestattete Künstlerintendant machte ab 2017 Schluss mit der durchaus beliebigen, bisweilen sinnentleerten Programmierung seiner drei Vorgänger und huldigte nicht dem Starkult. Der Pianist erschuf aus dem Geist der Moderne und der Intellektualität ein Festival, das die Hausgötter Mozart, Strauss und Verdi in spannende Kontexte setzte. Die Namen Castellucci, Currentzis, Sellars, Grigorian, Warlikowski prägten den Opernbetrieb und das Konzertprogramm war Jahr für Jahr ein Plädoyer für die Großen der jüngeren Musikgeschichte, von Schostakowitsch bis Boulez und Ustwolskaya. Das Festival war obendrein eine der ganz wenigen Institutionen, die sich wirklich resilient gegenüber der Coronakrise zeigten. Nur das Theater blieb auch nach 2017 das ewige Sorgenkind der Festspiele.

Führungsstil

Im „Spiegel“ kamen jüngst Stimmen (anonym) zu Wort, die Hinterhäusers Führungsstil und Persönlichkeit als despotisch, narzisstisch und verletzend beschreiben. Als jemanden, der sich vor allem mit Frauen schwer täte. Angesichts des nachdenklichen, zweifelnden Intellektuellen mit der leisen Stimme ist das schwer vorstellbar, aber man muss sich, das zeigt die Gegenwart in aller Deutlichkeit, einfach alles vorstellen können. Diese schweren Vorwürfe sind nicht nichts. Wenn sein Stil aber wirklich dermaßen schlimm gewesen ist, fragt man sich, warum das Kuratorium herumlavierte und warum man ihm auch noch eine Verlängerung bis 30. September 2027 angeboten hat. Besonders peinlich: Man hatte die ganze Zeit offenbar keinen Plan B in petto.

Stärken des Programms

Nach der Einigung zwischen den Anwälten und der Schweigeklausel bleibt uns wenigstens erspart, dass man vor dem Arbeitsgericht schmutzige Wäsche wäscht. Hinterhäusers Ära hätte sich das nicht verdient. Und sie ist nicht vorbei: In diesem Festspielsommer und auch schon im weitgehend geplanten nächsten, wird man die Stärken seiner Programm- und Besetzungsgestaltung vermutlich nochmals deutlich erkennen können. Seine Nachfolgerin bzw. sein Nachfolger haben jetzt eine enorme Aufgabe vor sich, selbst wenn in den nächsten Jahren kein Umbau, keine Sperre der Festspielhäuser und der damit einhergehende Umzug in ein Ausweichquartier anstünden. Die Salzburger Festspiele überstehen fast alles, aber sie müssen mehr als nur überleben, sie müssen das wichtigste Klassikfestival der Welt bleiben.