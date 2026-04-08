Neues Team, neues Programm: Die Plattform Theaterland Steiermark, die seit 2001 freies Theater in die Regionen trägt, hat sich neu formiert und am Mittwoch im Theaterhaus Graz Ausrichtung und Projekte vorgestellt. Den Schauplatz der Präsentation darf man weiterhin untypisch nennen, denn Graz ist auch künftig nicht der Mittelpunkt des Geschehens: zeitgenössisches Theater jenseits der urbanen Zentren, „nicht als Gastspiel, sondern als Praxis, die Orte ernst nimmt und Beziehungen aufbaut“, hatt sich das neue Team an die Fahnen geheftet. Sowie den „Versuch, alle Generationen zu erreichen“, so nennt es die künstlerische Leiterin Verena Kiegerl. Verjüngung ist überhaupt ein Grundthema in der Auftaktsaison des vierköpfigen Teams, zu dem nebst Kiegerl auch Gero Tögl (kaufmännische Leitung, Dramaturgie), Marie Treuer (Produktionsleitung) und Tom Grassegger (technische Leitung) gehören.

Kurze Rückblende: Theaterland wurde vor 25 Jahren von THEO-Prinzipal Peter Faßhuber gegründet und zur Fixgröße im steirischen Theatergeschehen kultiviert. In dieser Zeit seien Kooperationspartner und Publikum zwar „mitgewachsen, aber auch mitgealtert“, sagt Kiegerl, weswegen mittlerweile an manchen Orten die Partner für den Festivalbetrieb abhanden kamen – bisherige Schauplätze wie Oberzeiring und Straden sind im nun präsentierten Programm nicht mehr zu finden. Unter dem neuen Titel „Theatertage“ finden aber drei Festivals statt: eines wie bisher in Weissenbach; Stainach und Stainz kommen neu dazu.

BumBumPieces: Abgesang auf den Engelweingarten © Ramon Koenigshausen

Auftakt am neuen Spielort Stainach

„Wir wollen Theater in allen Genres neu aufstellen, in Kreisläufen, Regionen und Generationen denken“, kündigt Kiegerl an. Schon von 14. bis 19. April wird der Auftakt gemacht: Am neuen Schauplatz Stainach wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtheaterfestival spleen*graz die niederländische Produktion „Bully Bully“ gezeigt: politisch aufgeladener Slapstick für die ganze Familie, das Theater Follow the Rabbit untersucht im preipreisgekrönten Stück „Irreparabel“ Freundschaft und Außenseitertum, das Planetenparty Prinzip bringt Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ in ein Stainacher Wohnzimmer – übrigens: Gastgeber werden dafür noch gesucht.

Feststellen lässt sich vorab bereits eines: Das neue Team holt einiges neues Festivalpersonal. Zu den Theatertagen in Weissenbach (17. bis 26. Juli) sind unter anderem die Gruppen BumBumPieces und Theater Sgaramusch geladen, die Theatertage Stainz bringen von 11. bis 15. September unter anderem die Rabtaldirndln und ein Projekt der WUK Kinderkultur in die Weststeiermark.

Performanceduo KRA: neues Format KRAFT in Weiz © Habe/Weingartmann

Residencies und ein mobiles Wohnzimmer

Im Februar 2027 steigt dann in Weiz das von der Gruppe KRA (Nora Köhler, Vera Kopfauf) kuratierte KRAFT-Festival, das künftig im Zweijahresrhythmus je drei lokale und internationale Theater zwecks Vernetzung, Methodenaustausch und Diskurs zusammenführen soll. Der Fokus wird auf innovativen Theaterformen liegen. Das Duo wirkt auch an einer weiteren Theaterland-Innovation zwecks Verjüngung mit: In Stainach, Weissenbach und Stainz werden „Residencies“ installiert. Die sollen Zeit und Raum für Entwicklung ermöglichen. KRA geht dabei in Stainach auf „Mission Motor“, widmet sich dem Abschied vom Auto und plant ein temporäres Autokino. In Weissenbach installiert das Planetenparty Prinzip mit lokalen Mitwirkenden sein Gaming-Format „Bitte spiel mich“. Und im Stainzer Engelweingarten, seit Jahren verwaist, hebt BumBumPieces zu seinen elegischen „Songs about Places“ an. Außerdem: Im Rahmen der drei Festivals führt Nadja Brachvogel künstlerische Recherchen zum Thema Autorität durch, während das Knoten Kollektiv ein mobiles Wohnzimmer baut, das an allen Festivalorten als zentrales Vermittlungsformat fungieren soll und spielerisch die Berührung mit der Kunst ermöglicht. Keine Verjüngung braucht das „Junge Theaterland“: Zu den Nachwuchsfestivals „Fiebern“, „Rabiat“ in der Theaterfabrik Weiz gesellt sich der Nachwuchspreis „Katapult“ im Rahmen von „KRAFT“.

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