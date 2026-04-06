Aladdin, Sindbad, Ali Baba: kennt jeder. Weit weniger bekannt ist die Geschichte des Schuster Marouf und seiner bösen Frau Fatima. Allerdings ist die eh falsch. Jedenfalls in der Version aus „Tausendundeiner Nacht“, der Sammlung orientalischer Märchen, Erzählungen und Anekdoten, die einst die kluge Scheherazade Nacht um Nacht für ihren Ehemann und König Schahriyar erdacht haben soll, um der morgendlichen Hinrichtung zu entgehen, die Schahriyar allen seinen Frauen zugedacht hatte. Mit ihren Geschichten, so die Legende, rettet Scheherazade ihr Leben.

Das Erzählen, um zu überleben spielt eventuell auch in der Vita von Zaid Alsalame eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Aber dazu später. Vorerst nämlich ist festzuhalten, dass die Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“ im 18. Jahrhundert durch den französischen Orientalisten Antoine Galland und unter Mitwirkung des syrischen Geschichtenerzählers Hanna Diyab in den Westen gelangten. Später wurde Gallands erotisch entschärfte Version der rund 550 Geschichten zurück ins Arabische übersetzt.

Was ein Migrant in Österreich erlebt

Was dazu beigetragen haben wird, dass manche von ihnen jetzt einfach nicht mehr stimmen. Die Geschichte vom gutherzigen Marouf und der boshaften Fatima ist in der Version von Zaid Alsalames Mutter nämlich eine ganz andere: zu hören ab dem 10. April in Alsalames Solo „1000 Euro und eine Nacht“ im Grazer Theater im Bahnhof. Der Abend, kündigt das TiB an, verbinde „autobiografisches Erzählen, Stand-up-Comedy, performative Akte und direkte Publikumsansprache“. Regisseur Ed. Hauswirth nennt das Projekt „neokabarettistisch“. Alsalame überlässt die Ausschilderung anderen, scheut sich aber nicht, das eigene Stück zu spoilern: Es soll sich unter anderem um seine Flucht nach Österreich drehen, um Autos, um die Schande, die ein Schuhwurf über die Familie bringt, um die Bedeutung des Begriffs Kartoffelkopf (ursprünglich: eine Blondine, im erweiterten Sinn: eine arabische Frau, die sich die Freiheiten einer Europäerin herausnimmt), um Humor als Mittel gegen einengende Tradition. Und auch darum, wie es ist, nach Jahren des Exils als Tourist nach Bagdad zurückzukommen.

Manches sei komplett erfunden, anderes genauso geschehen, verrät Hauswirth: „Wir erzählen davon, was man als Migrant in Österreich erlebt und wahrnimmt und welche Reibungsflächen es gibt.“ Eine „Entwurfsversion“ des Stücks war letzten Oktober im Kabarettprogramm des steirischen herbst zu sehen; sie verschneide „auf klug verführerische Weise Autofiktion mit den Erwartungshaltungen, die gegenüber migrantisch gelesenen Männern bestehen“, schrieb damals der Kritiker der Kleinen Zeitung.

Alsalame stieg in Wien aus dem Schlepperfahrzeug, weil er vor lauter Erschöpfung nicht mehr weiter konnte © TiB

Alsalame, gebürtiger Iraker, 33 Jahre alt, lebt seit 2015 in Österreich. Er kam über die Türkei, Griechenland und Ungarn nach Wien. Ein Zufallsziel: Er stieg aus dem Schlepperfahrzeug, weil er vor lauter Erschöpfung nicht mehr weiter konnte. Er stellte einen Asylantrag und fand über Stationen in Traiskirchen, Linz und St. Peter am Kammersberg nach Graz. Und in eine Szene, die ihm in seinem Heimatland Irak verschlossen geblieben war: „Um Schauspiel zu studieren, hätte ich Beziehungen gebraucht, außerdem war der Familie ein vernünftiger Beruf lieber.“ Also wurde er Elektroingenieur. Aber auch politischer Aktivist mit linker, feministischer Agenda. Die Gruppe, in der er damals agitierte, existiert nicht mehr: Viele wurden ermordet; die entkamen, leben heute über alle Welt verstreut.

„Zuerst habe ich es als Pantomime versucht“

Mittlerweile hat Alsalame das Recht auf Aufenthalt – und sich eine Bühnenkarriere erarbeitet, „als einer von wenigen arabischstämmigen Menschen, die sich in Österreich eine Existenz als Schauspieler oder Entertainer aufzubauen versuchen“, sagt Hauswirth. „Weil ich die Sprache noch nicht konnte, habe ich es zuerst als Pantomime versucht“, erzählt Alsalame, auf der Straße, auf Geburtagsfesten. Als Autodidakt spielte er bei InterAct und im Theater am Lend mit. Bald bot ihm das TiB Platz für schrullige Gastspiele, die Titel wie „Käse, Angst vor Migration“ oder „Österreich stinkt gut“ trugen. Pia Hierzegger gab ihm in ihrem Film „Altweibersommer“ eine kleine Rolle, im Vorjahr sprang er bei der Diagonale-Preisverleihung kurzfristig als Moderator ein. Das muss man sich erst einmal trauen. Aber Alsalame ist ein geborener Performer, ein „Natural“, der sich auf der Bühne offensichtlich in seinem natürlichen Habitat bewegt. Zu erleben demnächst in Episode 1 und 2 von „1000 Euro und eine Nacht“. Langfristig ist das Projekt auf sechs Episoden angelegt.

Für Hauswirth ist Alsalame ein „Alleinunterhalter, auch im Sinne von ,Halt bieten‘. Er geht mit Interesse und Offenheit auf Menschen zu und trägt andererseits sehr bewusst das, was er in unser Leben mitbringt.“ Humor sei dabei ein wichtiges Kommunikationsmittel. In absehbarer Zeit vielleicht nicht nur im Gespräch und auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand. Seit einiger Zeit schreibt Alsalame an einem Drehbuch, eine Dramedy soll es werden, „es geht darin um die Perfektionierung arabischer Flüchtlinge für Österreich“, sagt er. Die TiB-Kapazunder Pia Hierzegger und Helmut Köpping unterstützen ihn, und mittlerweile hat er auch den dramaturgischen Support von Regisseurin Kurdwin Ayub („Sonne“, Mond“) – sowie Aussicht auf Drehbuchförderung. Überlebenswichtiges Erzählen, Episode 7, gibt’s dann vielleicht demnächst im Kino.

1000 Euro und eine Nacht. Episode I & II. Von und mit Zaid Alsalame. Theater im Bahnhof, Graz. Premiere: 10. April, 20 Uhr, Weitere Vorstellungen: 16., 17., 23., 24., 25. April. www.theater-im-bahnhof.com