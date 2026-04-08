„Wir haben in unserer Jugend gegen die alten Nazis gekämpft und protestiert“, sagt Schauspieler und Regisseur Otto Köhlmeier. „Wir waren überzeugt, dass die alten Nazis weg sind. Jetzt besteht wieder rechtes, neofaschistisches Denken und die jungen Nazis sind nicht weniger gefährlich als die alten.“

Der 76-Jährige setzt sich für den Erhalt der Demokratie ein. „Wir dürfen nicht die Goschen halten“, sagt der gebürtige Vorarlberger, der seit 40 Jahren in St. Marein bei Graz lebt. „Zu schweigen heißt tolerieren.“ Und das tut er nicht. Am Donnerstag, 9. April, präsentiert er um 19 Uhr im Jazzkeller im Weberhaus Weiz sein neues Programm: „Bei uns dahoam“. Ein „bitter-böses“ Kabarett über „die gute alte Zeit“, wie er es selbst formuliert. Musikalisch begleitet wird er dabei von Christoph Wundrak.

Darin wirft Köhlmeier einen Blick auf die Doppelmoral kritisiert das Patriarchat und deckt auf, was hinter dem „Traditionsgeschwafel“ steckt. „Der Heimatbegriff wird oft verkitscht mit Liedern oder Filmen wie ‚Der Bergdoktor‘ oder ‚Das Traumschiff‘“, sagt Köhlmeier, der vielerorts Alltagsfaschismus und Fremdenfeindlichkeit ortet. „In Zeiten der Unsicherheiten sucht man Sicherheit im Kleinen. Das verstehe ich auch. Man muss nur aufpassen, was hinter dieser Sicherheit steckt.“

Köhlmeier setzt sich für den Erhalt der Demokratie ein. © KLZ / Nicole Stranzl

In seinem Stück setzt er sich damit auseinander, was „Heimat“ bedeutet und erzählt von 40 Jahren Dorfleben, darüber, wie ihm ein Mann den Tod durch Vergasung wünschte. „Er hat gesagt: „Schade, dass es den Hitler nicht mehr gibt“, erzählt Köhlmeier von der wahren Begebenheit. Andersdenkende bzw. alles Fremde würden verteufelt und diffamiert werden. „Sie sehen gar nicht, dass der eigene Feind woanders ist. Sie merken nicht, dass sie am eigenen Ast sägen, am Ast der Demokratie.“ Auch das „frauenverachtende Gehabe“ kritisiert der Künstler.

Leichtes Spiel für Populisten

„Unsere Zeit erinnert stark an die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Rechts und links stehen einander extrem gegenüber, es gibt kaum mehr die politische Mitte. Auch damals gab es eine unglaubliche Inflation, viel Armut und Arbeitslosigkeit. In genau solchen Situationen haben Populisten leichtes Spiel“, warnt Köhlmeier.

Nostalgisch sehnen sich die Menschen nach dem romantischen Gestern, nach der Schönheit von früher, so der Künstler. „Ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater und meinem Onkel, die über die Schönheit des Kriegs gesprochen haben, über die Kameradschaft und den Zusammenhalt.“ Dabei sei früher nicht alles besser gewesen, als Beispiel nennt Köhlmeier etwa häusliche Gewalt, die normalisiert wurde.

Um der Verklärtheit entgegenzuwirken, brauche es vor allem politische Bildung in Schulen. Auch Geschichtsunterricht müsse wieder in den Fokus rücken und vor allem die Demokratie, so Köhlmeier. „Gebt euch nicht mit billigen Antworten zufrieden, fragt und hinterfragt.“

Im Weizer Volkshaus proben die „Wilden Alten“ bereits ihr neues Stück. © KLZ/Nicole Stranzl

„Wilde Alte“ rütteln auf

Er leistet seinen Beitrag auch im Rahmen der „Wilden Alten“. Ein Trupp aus älteren Menschen, den er ins Leben gerufen hat und die mitmischen und aufrütteln wollen. Mit ihnen besuchte er Schulen und führte Theaterstücke auf. Etwa „Nie Wieder“, das sich mit dem Schrecken von Kriegen auseinandersetzte. Derzeit laufen im Volkhaus Weiz die Proben für das neue Stück, das vermutlich im Mai oder Juni zu sehen sein wird.