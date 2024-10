Der erste Eindruck täuscht einen nicht – irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Und tatsächlich, die Augen von Hans Ulrich von Eggenberg (1568-1634) sind verschoben, um eine halbe Arkade, könnte man sagen. Das Sujet der Steiermark Schau 2025 zeigt nicht nur ein Porträt des Adeligen, sondern, grafisch angedeutet, seinen größten Coup – das Schloss Eggenberg und seine markanten Arkaden. „Zeige mir, wie Du baust, und ich sage Dir, wer Du bist“, trifft es in dem Fall wohl ziemlich gut. 2025 feiert man den Baubeginn des Schlosses vor 400 Jahren, und nicht ganz zufällig trägt die Schau den Titel „Ambition & Illusion“. Hans Ulrich von Eggenberg hat das gemacht, was in den Zirkeln der Macht seit jeher zumindest in der Theorie ein billiger Ablenkungsversuch ist, in der Praxis aber ordentlich Geld verschlingt: die Kriege und Krisen der Zeit mit Prunk und Pomp zu überblenden.