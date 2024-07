Die Ostfassade des Schlosses Eggenberg ist seit Kurzem hinter einem Gerüst versteckt, Arbeiter bereiten vor, was seit Jahren notwendig ist. Das Schloss Eggenberg wird nach langem Kampf um finanzielle Mittel nun in einem mehrjährigen Projekt saniert, gerade rechtzeitig vor dem 400-Jahr-Jubiläum des altehrwürdigen Gebäudes und der auf den Schlossgründen stattfindenden Steiermark-Schau 2025. „Wir haben jahrelang daran gearbeitet, jetzt haben wir die erste Tranche an Unterstützung zugesagt bekommen“, sagt Schloss Eggenberg-Abteilungsleiter Paul Schuster vom Universalmuseum Joanneum. Bereits unter dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz gab es vor Jahren Gespräche bezüglich der Sanierung, die damalige „Schlossherrin“ Barbara Kaiser hatte bis zu ihrem Ruhestand 2022 schon um Unterstützung gekämpft.