Denis van Alsloot (1570–1626) war ein flämischer Maler, der sich auf Landschafts- und Genre-Malerei spezialisiert hatte, seine Werke sind unter anderem im Prado in Madrid, im Bonnefantenmuseum in Maastricht und in der Alten Galerie im Schloss Eggenberg in Graz ausgestellt. Was er sich bestimmt nie erträumen hätte lassen: Dass eines seiner Bilder, zeitgenössisch adaptiert, einmal gleich drei mehrere Stockwerke hohe Hauswände in Graz zieren wird.