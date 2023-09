Herr Passath, wir führen dieses Gespräch in Ihrem Elternhaus in Albersdorf-Prebuch. Wie verbunden sind Sie der Oststeiermark?

GERNOT PASSATH: In der Corona-Zeit habe ich mir hier ein Atelier eingerichtet, wo ich regelmäßig arbeite. Es gibt in der Region zahlreiche Institutionen wie den Kulturpakt oder Komm.st, die versuchen, ein qualitativ hochwertiges Kulturangebot auf die Beine zu stellen. Das wird sowohl von Kunstschaffenden als auch vom Publikum angenommen. Aber natürlich erkenne ich auch das Internet als Realität an, das einen weltweiten Austausch möglich macht.