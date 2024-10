Sie ist gerade einmal 30 Gramm leicht, maximal sieben Zentimeter lang, mit den Flügeln aber bis zu 40 Zentimeter breit. Über Ultraschall kann sie Objekte auf bis zu 30 Meter Entfernung orten. Sie kann mehr als 30 Jahre alt werden und zählt somit zu den Fledermaus-Arten mit der höchsten Lebenserwartung. Und für ihre „Wochenstube“ hat sie sich einen ganz besonderen Ort in Graz ausgesucht: Just ein Dachboden des Schloss Eggenberg ist die letzte verbliebene Fortpflanzungskolonie der Großen Hufeisennase in Österreich.