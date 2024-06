Seit 2019 führt die in Wien lebende Grazerin Marianne Lang ihre grafische Serie „Abgründe“ immer weiter. Es sind nahezu fotorealistische, großformatige Buntstiftzeichnungen, die Bruchstellen an Wegrändern darstellen, an denen sich Wurzelwerk, Gras und Gestein anscheinend gegen den menschlichen Eingriff behaupten wollen. Simon Goritschnigs surreal anmutenden Bleistiftzeichnungen dagegen erinnern an dichte und verzweigte Vegetation, die sich über oder unter der Erde entwickeln könnte, wobei kleine menschliche Figuren Teil dieser Idee eines koexistentiellen Systems sind.

Wie schon die voran gegangene ist auch diese Schau „Wilde Winkel“ mit dem Zusammenleben der Spezies befasst. Nun konzentrieren sich die Kuratoren Margarethe Makovec und Anton Lederer auf Aspekte im Stadtraum respektive Territorien, die man mit „Wildnis“ assoziieren könnte. Nach Referenztexten der Philosophen Babtist Morizot und Gary Snyder ist auch von „einwalden“ die Rede, nachdem „außergewöhnliche, komplexe Lebewesen“ die „fruchtbaren Winkel der städtischen Welt“ bewohnen. Nämlich Wildtiere, Pilze, Kräuter oder Samen.

Nicole Pruckermayr, „ICH bin BAUM“, 2023-24 © Mraček

Neben insgesamt 22 künstlerischen Statements stellt Anita Fuchs mit der Aufforderung „Sät Glück“ einen Sack Wildpflanzensaat in den Ausstellungsraum. Pflanzen, die die Nahrungskette von Fledermäusen bestimmen. In Teilen reicht die Ausstellung vom Schau- auch in den öffentlichen Raum. Eine Videoinstallation des Grazer Künstlers ILA korrespondiert mit Teleskopen am Kai des rechten Murufers. Markus Hiesleitners „Mobile Wildnis“, Geflechte aus Pflanzen und Ackererde, befindet sich im Lichthof des < rotor > und auf der Wiese vor dem Orpheum. Gernot Passath und Miro Schober erzählen in einer Bildgeschichte das Treffen zweier Füchse, Foxtrott & Tango, die sich von entgegengesetzten Stadträndern aufeinander zu bewegen. Im öffentlichen Raum ist die Geschichte in Wandbildern an den entsprechenden Orten von Graz zu sehen.