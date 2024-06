Riesiger Wirbel herrscht seit Tagen um das prachtvolle Schloss Eggenberg in Graz. Die barocke Schlossanlage, immerhin Unesco-Weltkulturerbe, gilt nämlich als letzte verbliebene Fortpflanzungskolonie der Großen Hufeisennase in Österreich. Die Fledermausart an der Mur geht laut Aufzeichnungen zumindest bis in die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Dennoch geht die Population zurück, weshalb das Schloss Eggenberg durch das Land Steiermark schon 2015 zum Schutzgebiet erklärt wurde, in dem die Große Hufeisennase nicht nur erhalten, sondern die Zahl der Tiere erhöht werden soll.