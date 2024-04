Von Bühne bis Film: Birgit Minichmayr ist gerade omnipräsent und in allem preisverdächtig. Für ihre atemberaubende Performance von Maria Lassnig in „Mit einem Tiger schlafen“ erhielt sie den Diagonale-Schauspielpreis. Sie ziehe, begründet die Schauspiel-Jury, „wie die Künstlerin selbst, schmerzlich unter die Haut gehend und mit höchster Intensität, Spuren auf der weißen Leinwand, die im Grunde unser aller gemeinsames Schicksal darstellen.“ Nebst einer arrivierten Schauspielerin geht der Darstellerpreis der Diagonale 2024 an einen Neo-Schauspieler: den Musiker und Wienerlied-Experten Voodoo Jürgens alias David Öllerer in Adrian Goiginers Wien-Ode „Rickerl“. Mit seinem „respektvollen und leidenschaftlichen Zusammenspielen mit allen Figuren, von groß bis klein, lässt er Rickerl um sein verloren geglaubtes Leben kämpfen und erzeugt dabei eine unwiderstehliche Kraft und Nähe“, urteilte die Jury.

Ausgezeichnete Debüts und die eine oder andere Überraschung gab es bei den Diagonale Awards im Grazer Orpheum zuhauf: Martha Mechow, Hausregisseurin an der Berliner Volksbühne, erhielt den Großen Diagonale-Spielfilmpreis für ihr unwiderstehliches, schrulliges und formal experimentierfreudiges Roadmovie „Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin“, bei der eine Mutter vom Sofa aufgesaugt wird und die eine Schwester die andere in einer Frauenkommune auf Sizilien sucht. Die Berlinerin startete mit diesem Film in ihrem ersten Jahr an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, wie sie im Interview der Kleinen Zeitung erzählt. Die vor Eigensinn strotzende deutsch-österreichische Koproduktion, die ihre Österreich-Premiere auf der Viennale feierte, ist nächste Woche im Wiener Metrokulturhaus zu sehen.

Die Jury war vom ersten Moment an „hellwach“, wie sie in ihrer Begründung verriet: „Wie es Regisseurin Martha Mechow hier schafft, durch ihren poetisch-verspielten Umgang mit Sprache und Text, mit Sprechen, Verfremdung, mit Irritation und Musik eine audiovisuelle Skulptur zu komponieren, die mal leichtfüßig ist, mal verkopft, mal poetisch, albern, dann wieder ernst, aber immerzu lebendig, hat uns begeistert“. Fazit: „Wir sind der Stimme einer neuen Regisseurin gefolgt, die ihren eigenen Weg sucht und uns mit dieser Suche neugierig gemacht und begeistert hat“, urteilte die Dokumentarfilm-Jury.

Für Helin Çelik ist es der zweite Film und ihre erste Solo-Regie. Die kurdische interdisziplinär arbeitende Künstlerin, die in Wien lebt, erhielt für „Anqa“ den Großen Diagonale-Dokumentarfilmpreis. Darin enthüllen drei Generationen von Frauen in einem jordanischen Zufluchtsraum ihre Gewalterfahrungen. Die Jury begründete ihre Wahl so: „Zwischen Traum und Phantasma verharrt die Realität im Stillstand. Spinnweben künden von der angehaltenen Zeit in einem abgelegenen, lichtgedämpften Zufluchtsraum in Jordanien, in dem drei Frauengenerationen nach und nach ihre Erfahrungen von Gewalt enthüllen. In ruhigen Bildern und extremen Naheinstellungen schafft die Regisseurin eine intime Nähe zu ihren Protagonistinnen, kriecht förmlich unter ihre Haut.