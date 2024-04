„Das war ein Tanz auf rohen Eiern.“ Das ist das Erste, das Schauspielstar Birgit Minichmayr zu den Dreharbeiten zum Maria Lassnig-Biopic „Mit einem Tiger schlafen“ von Anja Salomonowitz einfällt. Die 47-Jährige ist die Schauspielerin der Stunde: In Josef Haders „Andrea lässt sich scheiden“ verkörpert sie eine resolute Dorfpolizistin und zeigt sich von ihrer tragikomischen Seite, in der Canal+-Serie „Nachts im Paradies“ eine Edel-Sexarbeiterin auf blutigem Rachefeldzug und in Frank Castorfs „Heldenplatz“-Inszenierung am Wiener Burgtheater brilliert sie, von Kopf bis Fuß als Mumie bandagiert, im Monolog und Kernstück von Thomas Bernhards Drama.