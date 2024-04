Ein Elvis-Poster und Fußball-Sticker kleben am Schrank. „Jetzt samma wieder da“, sagt Michael. Er ist 53 und steht in seinem alten Kinderzimmer. Der Fotograf zieht wieder zu Hause ein, nachdem bei seiner Mutter Demenz diagnostiziert wurde. Er will sich um sie kümmern. Sein langjähriger Freund Reiner Riedler dokumentiert behutsam die Rückkehr, die Wieder-Annäherung, die Erinnerung und das Vergessen. Der Sohn, selbst depressiv, pflegt seine Mutter – ein Film über Sorgearbeit aus ungewöhnlicher Perspektive. „Danke, dass du mir Mut machst“, sagt die Mutter einmal, als ihr Sohn ihr hilft. Ein aufrichtiger Akt der Wertschätzung und Versöhnung.

Die guten Jahre. 8. April, 17 Uhr, Annenhof 6.

Eine knorrige und eine kräftige Hand: Eine gehört der bettlägrigen Elisabeth, die andere ihrer rumänischen Pflegerin Sadina. Der Filmemacher Harald Friedl berichtet in „24 Stunden“ in langen Einstellungen vom harten Rund-Um-Die-Uhr-Alltag Sadinas in Bad Vöslau. Sie wäscht, wickelt und füttert Elisabeth und dealt mit ihrer fortschreitenden Demenz; inklusive Grant und Unverständnis. In den kurzen Pausen steht Sadina im Garten, raucht eine Zigarette. Abends videotelefoniert sie mit ihrer Familie, ihren Freundinnen, sorgt sich um andere und fragt, ob sie ihnen mit Geld helfen kann. Bis die Ablöse kommt und Sadina wieder acht Stunden retour nach Vulcan fährt.

24 Stunden. 7. April, 10.30 Uhr, Annenhof 6.

Maria Lisa Pichler und Lukas Schöffel konzentrieren sich in „Mâine Mă Duc – Tomorrow I Leave“ auf die Lücke, die die 24-Stunden-Betreuerin Maria in Siebenbürgen zurücklässt, wenn sie in Österreich eine Seniorin pflegt – für drei Euro pro Stunde. Marias Mann schupft derweil Haus, Hof und Söhne, sie hackeln für den Traum vom Ferienhaus. Berührendes Dokument über Arbeitsmigration, Ausbeutung sowie die Trennung von den Liebsten.

„Mâine Mă Duc – Tomorrow I Leave“. 7. April, 15 Uhr, KIZ Royal 2.

„Mâine Mă Duc – Tomorrow I Leave“ © sickpackfilm

Sie kennen keine Angst. Ein Männerbild, das Katrin Schlösser in „Besuch im Bubenland“ bröckeln lässt. Auf Feldforschung im tiefsten Südburgenland trifft sie auf Bauern und Bürgermeister, Söhne und Väter, Kämpfer und Bekämpfte. Ausgestattet mit einer Handykamera erfolgt zwischen Mistgabel und Alltagssorgen der Spatenstich für eine filmische Ausgrabung. Freigelegt werden Sedimente an Härte und Unerschrockenheit, auch Sanftmut und Reue. Rührend wie reflektiert.

Besuch im Bubenland. 7. April, 10.30 Uhr, KIZ Royal Kino 1.