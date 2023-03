Disney entfernt sukzessive rassistische und stereotype Inhalte aus alten Comics: Jüngster Fall ist eine Dagobert-Biografie von Don Rosa, die man nicht mehr auflegen will. Grund: Eine Figur namens Bombie Zombie.

Das Disney-Imperium schreibt seine Geschichte um. Es macht sie woke. Als Don Rosa in den 1990er-Jahren eine Biografie Dagobert Ducks verfasste, stieß man sich nicht an Bombie Zombie – ein schwarzer Mensch mit ethnisch-stereotypen Merkmalen wie langen Ohrläppchen. Jetzt hat Rosa kritisiert, dass Disney „Sein Leben, seine Milliarden“ nicht mehr veröffentlichen will.