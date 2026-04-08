Entweder eine Künstlerin oder ein Künstler hat einen Namen, dann füllt sich die Location von selbst. Oder es handelt sich um eine lokale Band, deren Fans gut vernetzt sind. „Es gab aber immer wieder Anfragen aus Wien und Graz, dafür musste man immer einen hohen Marketing-Aufwand betreiben, damit man Karten verkauft“, erklärt der Chef der Klagenfurter Hafenstadt Michael Pontasch-Müller.

Daher hat man die Veranstaltungsreihe „Südbahn Sounds“ kreiert: „Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt für Kärnten. Daher haben wir uns gefragt, warum geben wir dem Programm nicht eine Festivalklammer.“ Diesen Donnerstag (9. April) steht die Rock-Formation Once Tasted Life ab 20 Uhr im Kellertheater Dock04 auf der Bühne.

Graz und Wien in Klagenfurt

Weiter geht es schon diesen Freitag mit And_I und Cradle Collective. „Die ersten zwei Tage zeigen gleich die Essenz des Programms“, sagt Pontasch-Müller. And_I ist eine lokale Band, das Cradle Collective eine Bluesrock-Formation aus Graz. Weitere Programmpunkte sind unter anderem Indie-Pop von der auf FM4 erfolgreichen Magdalena Wawra (17. April), Wiener Alltagspoeten (23. April), Musik der Alternative-Rockband Flavor Amp aus Klagenfurt und der steirischen Indie-Rocker Velvet Wasted (24. April), der Salon Lendhafen (21. April und 12. Mai) oder Indie-Pop von Man of Isle aus Klagenfurt (29. Mai). Die Hafenstadt, die sich auch als Bühne für lokale Bands sieht, will die „Südbahn Sounds“ auch in Zukunft veranstalten. „Ich fände es schön, wenn das Projekt genug Resonanz findet“, sagt Pontasch-Müller.