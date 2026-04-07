„Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr.“ Was Tocotronic in ihrem Song mit sehr einfachen aber umso eindringlicheren Worten schafften, steckt auch in Joseph Haydns „Missa in tempore belli“, der auch als „Paukenmesse“ bekannten „Messe in Zeiten des Krieges“. Haydns Paukenschläge symbolisierten die Bedrohung Wiens durch Napoléon Bonapartes Armee. Uraufgeführt wurde die Messe im Dezember 1796 in Wien und sie sollte auch die Sehnsucht nach Frieden symbolisieren.

„Missa contra bellum“ nennt die Kunst- und Kulturinitiative Völkermarkt ihr vielschichtiges Projekt. Drei Mal wird dabei die Kirche zu einem Ort der Reflexion, der Mahnung und der Erinnerung. Im Zentrum steht die „Paukenmesse“, dirigiert von Franz Josef Isak. Sigi Wobak von der Kulturinitiative, der die Idee dazu hatte, stellte das Projekt in der Klagenfurter Stadtpfarrkirche St. Egid vor, wo das erste von drei Konzerten am 8. Mai um 18.30 Uhr stattfindet.

Drohnen als Zeichen des Krieges

„Was bedeutet es Krieg zu erleben?“ fragte Wobak, der diese „Missa contra bellum“ als ein aufklärerisches Projekt sieht: „Wenn man nicht weiß, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen, ist man leichter verführbar.“ Er selbst, Musiker und Pädagoge, habe auch in seinem Beruf mit vom Krieg vertriebenen Menschen zu tun. Es geht aber hier nicht darum, die Menschen zu belehren, sondern ein Gefühl zu vermitteln. Daher werden auch Drohnen in dieser Kunstaktion gegen den Krieg szenisch eine Rolle spielen. In den aktuellen Kriegen in der Ukraine oder im Iran sind Drohnen eine der modernen Möglichkeiten, Zerstörung zu verbreiten: An jedem beliebigen Ort können sie ihre tödliche Kraft ausüben. Eine Drohne schwebte auch im Kirchenraum der Stadtpfarrkirche, als Maschinengewehr-Salven und Kriegslärm den heiligen Raum erfüllten. Und es klang in diesem sonst so friedlichen Raum sehr bedrohlich.

Als Solistinnen und Solisten treten Johanna Maria Kräuter (Sopran), Peggy Forma (Alt), Matthias Wurzer (Tenor), Martin Leitner (Bass) und Eva Hermann (Cello) auf. Für das Konzert konnten auch das Collegium Musicum, Vocale St. Magdalena, die Künstlerinnen Gudrun Zikulnig, Renate Pirker und Kurt Plesser gewonnen werden. Als Sprecher fungieren Eugen Freund und Julia Cencig. „Ich war ohne zu zögern gleich bereit, daran teilzunehmen, weil ich mir gedacht habe, dass ich etwas Besonderes einbringen kann, da ich in den vergangenen 50 Jahren als Journalist unterschiedliche Aktionen der Weltpolitik mitbekommen habe“, sagte der frühere ORF-Journalist Eugen Freund. Jeder der Teilnehmenden hat einen persönlichen oder beruflichen Zugang zum Thema.

Goldene Patronenhülsen

Neben der Stadtpfarrkirche St. Egid (8. Mai) wird „Missa contra bellum“ auch am 9. Mai in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt sowie am 10. Mai in der Basilika Maria Loreto in St. Andrä im Lavanttal aufgeführt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Neben Musik, Literatur und Erzählung wird man dem Krieg auch in Installationen begegnen. Der Altar der Kirche St. Egid war bei der Präsentation des Projektes mit goldenen Patronenhülsen übersät – der „Krieg ist nämlich vor unseren Haustüren“.