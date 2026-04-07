Nach drei Jahren Bühnenpause kehrt Hubert von Goisern nächstes Jahr wieder mit einer Tournee zurück: Den Auftakt der „Zu leise? & Zu laut!“-Tour 2027 bildet ein Konzert des 73-Jährigen in der Liechtensteiner Gemeinde Schaan am 17. März. Nach Terminen in der Schweiz und in Deutschland spielt der Musiker am 10. April 2027 sein erstes Österreich-Konzert im Innsbrucker Kongress. In Klagenfurt tritt er am 4. Mai 2027, in Finkenstein am 14. August 2027 und in Graz am 13. August 2027 auf.

Vorverkauf startet am Freitag

Insgesamt stehen bereits fast 40 Termine fest, weitere sind laut Aussendung in Planung. Die Tournee sei nicht als Reproduktion bestehender Programme angelegt, „sondern als offenes musikalisches Feld, in dem sich Dinge entwickeln dürfen“, wird von Goisern zitiert. Der Vorverkauf startet aber bereits in diesem Jahr, nämlich am 10. April.

Hubert von Goisern wird aber nicht einfach sein Liedgut reproduzieren, sondern wird mit unterschiedlichen musikalischen Zugängen seine Musik entwickeln. „Ich weiß, dass sich manche freuen würden, wenn ich einfach nur vertraute Lieder spielen würde. Aber ich habe genug damit zu tun, meine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Außerdem gibt es auch jene, die enttäuscht wären, fiele mir nichts Neues ein“, wird von Goisern in einer Aussendung zitiert.