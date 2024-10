Ordentlich Quaken, Zwitschern, Bellen und Miauen wird es diesmal. „Denn in allen ausgewählten Stücken des neuen Programms werden ganz deutlich zuordenbare Stimmen aus dem Reich der Tiere zu hören sein“, wie Annemarie Podesser (44) erzählt. Sie selbst wird als Solistin auf der Blockflöte in Antonio Vivaldis Concerto „Il Gardellino“ die Stimme des Distelfinks imitieren. Und auch in den anderen ausgesuchten Werken von Georg Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Franz Biber und Reinhard Keiser wird man Stimmen von Federvieh und Vierbeinern, wie Frösche, Hunde oder Katzen und auch den Kuckuck ganz deutlich hören.