„Ich widme dieses Stück Felice Bauer, Dora Diamant, Milena Jesenská, Ottla Kafka und Julie Wohryzek. Auch Grete Bloch. Vier Frauen haben die Nazi-Barbarei nicht überleben dürfen. Der Meister aus Deutschland hat ihnen ein Grab in den Lüften gehoben“, schreibt Janko Ferk als Vorbemerkung zu seinem Stück über Franz Kafka (1883-1924). Der Jurist, Autor und Honorarprofessor für Literaturwissenschaften an der Universität Klagenfurt hat sich über Jahrzehnte mit dem berühmten Schriftsteller und seinem Werk beschäftigt. Am 23. Oktober wird sein erstes, abendfüllendes Stück über die Frauen im Leben von Franz Kafka von der neuenbuehnevillach in einer Lesefassung uraufgeführt. Felice Bauer war Kafkas Langzeit-Verlobte, sie lernten sich 1912 kennen und trennten sich nach einer wechselvollen Beziehung 1917 endgültig. Sie verband eine Freundschaft mit Grete Bloch (1944 ermordet in Auschwitz), die ebenfalls eine Briefpartnerin von Kafka und Beobachterin und Beteiligte im Verlobungsdrama war – und eventuell auch mehr als das. Julie Wohryzek (1944 ermordet in Auschwitz) war seine letzte Verlobte, Milena Jesenská (1944 ermordet in Ravensbrück) die erste Übersetzerin seiner Texte ins Tschechische und Dora Diamant schließlich die Lebensgefährtin seiner letzten Lebensmonate, die ihn aufopfernd pflegte. Zu Wort kommt auch seine Lieblingsschwester Ottla Kafka (1944 ermordet in Auschwitz), die ihn in schwierigen Zeiten immer unterstützte.