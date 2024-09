Der Abend beginnt im Foyer. Mit vom Garderobenpult herunterdeklamierten Text, aha. Aber nicht lange, dann geht es hinunter in den Unterbau des Grazer Schauspielhauses, vorbei an Leitungen und Sicherungen, und an ausgestopften Vögeln, die sich zwischen ihnen zu verstecken scheinen wie Albträume in den finstersten Winkeln einer Psyche. Und das passt hervorragend, schließlich führt die zweite Saisonpremiere „Kafka / Heimkehr“ das Publikum nach kurzem Marsch hinauf in den Schauraum - wie es scheint, in Franz Kafkas karge Wohnung, aber jedenfalls mitten hinein in seine Unglücksexistenz als Sohn. Denn „Kafka / Heimkehr“ fokussiert auf das lebenslänglich angespannte Verhältnis des Autors zu seinem Vater.

Verzagter, zorniger, resignierter Sohn

In Texten wie „Das Urteil“ und „Elf Söhne“ kann man es abgebildet sehen, im berühmten „Brief an den Vater“ hat Kafka ein literarisch-autobiografisches Dokument dieser verheerenden Entzweiung hinterlassen. Alle drei Texte bilden, nebst weiteren Fragmenten aus Kafkas Literatur und Tagebüchern, das Gerüst für das Stück, das der designierte Wiener Volkstheater-Intendant Jan Philipp Gloger anno 2015 am Theater in Wiesbaden inszeniert hat. Schauspielintendantin Andrea Vilter war damals Produktionsdramaturgin; im Jubiläumsjahr von Kafkas Tod 1924 hat sie die Produktion nun als österreichische Erstaufführung nach Graz geholt und fungiert als Co-Regisseurin.

Der Abend ist phänomenal. Er verzwillingt Kafkas Literatur und seine Biografie; Tim Breyvogel, Željko Marović und Anna Rausch teilen dabei die Attribute des verzagten, zornigen, resignierten Sohns kongenial unter sich auf. Da ringen sie simultan an drei Schreibtischen mit der „besinnungslosen Einsamkeit“ des Junggesellenlebens und feiern den befreienden „Austritt aus der Familie“, da kippt die Tagebuchschilderung der Ekstase einer durchschriebenen Nacht in den Schauder, den seine Fiktion auslöst – umso mehr, wenn darin Franz Solar als übermächtiger Vater das Heft an sich reißt. Bühne (Franziska Bornkamm), Sound (Kostia Rapoport), Licht (Raphael Ruff) oszillieren zwischen Sinnlichkeit und Schauder, ein buckliger Turm aus gekippten Schreibtischsesseln bietet Schlupflöcher, aber keinen Platz, um sich im Leben niederzulassen (Bühne und Kostüme: Franziska Bornkamm), eine Tuchent mutiert zum Ungeziefer, das sich durch die Wohnung wälzt („Die Verwandlung“ lässt grüßen). All das hat Gefühl, erstaunlich viel Witz und gibt, höchst zugänglich, aber keineswegs belanglos, Einblick in Kafkas Schreiben und Sein. Konsequenterweise sind bereits etliche Schultermine fixiert.

„Kafka / Heimkehr“. Schauspielhaus, Schauraum. Regie: Jan Philipp Gloger, Andrea Vilter. Mit: Tim Breyvogel, Željko Marović und Anna Rausch. Termine: 25. 9., 10.30 & 18.30 Uhr, 27., 28. 9. (20 Uhr), 1. 10. (10.30 und 20 Uhr). schauspielhaus-graz.com