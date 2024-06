Am 3. Juni 1924 ist Franz Kafka gestorben. Franz Kafka war ein österreichischer Schrift-Steller. Zu seinen wichtigsten Werken gehören „Der Prozess“, „Die Verwandlung“, „Das Schloss“ und „Das Urteil“. Die Bedeutung seiner Werke ist sehr groß. Franz Kafka gilt als einer der wichtigsten Schrift-Steller der deutsch-sprachigen Literatur. In der deutschen Sprache gibt es ein eigenes Adjektiv, das es nur wegen seiner Literatur gibt. Der Ausdruck „kafkaesk“ beschreibt zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine Situation besonders rätselhaft oder unheimlich ist. Rätselhaft und komplex sind typisch für die Erzählung in Kafkas Werken.

Geboren in Prag

Geboren wurde Franz Kafka 1883 in Prag. Zu dieser Zeit hatte die Stadt Prag zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie gehört. In Prag gibt es zahlreiche Denkmale und Orte, die an Franz Kafka erinnern. Unter anderem gibt es in Prag das Franz-Kafka-Museum.