Ein Großteil der Arbeiten ist foliert und man kann wie etwa bei Schallplatten durchblättern. Viele Werke hängen aber natürlich auch an den Wänden des 18. Kunstsupermarkts, den Peter Doujak in der Wiener Mariahilfer Straße veranstaltet. Und der „mittlerweile eines der größten Events für zeitgenössische Kunst in Österreich ist“, so der gebürtige Klagenfurter.