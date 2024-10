Still schweben sie hinter den großen Schaufenstern, um in Lichtkegeln ihre schweigende Präsenz zu verstärken: Die „Archen des Wissens – Treasures of Hope“ hat Frauke Danzer aus den dicht beschriebenen Seiten alter Enzyklopädien schuppenartig gestaltet und darunter mit Wasser gefüllte Einmachgläser in unterschiedlichen Größen gestellt. So poetisch sich diese Installation in der Klagenfurter BV-Galerie gibt, so sehr weist sie auf die fragile Lage der Welt gleich in mehrfacher Weise hin. Wieviel Wissen schwimmt uns als Menschen davon, wenn wir dieses nur mehr aus künstlichen Intelligenzen beziehen? Welches Wissen lassen wir nicht zu, wenn Menschen sich über das Wasser begeben, um ihren großen Hoffnungen zu folgen und diese nicht erreichen?