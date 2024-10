Hip-Hop. Dabei denkt man an große Autos, rauchende Mülltonnen in amerikanischen Ghettos, an Eminem und andere große Stars. Soweit die Klischees. Aber denkt man an Kärnten? Eher nicht. Doch die Hip-Hop-Kultur, weltweit eine der erfolgreichsten Strömungen der letzten Jahrzehnte, ist in Kärnten klein, aber sehr vielseitig. Hip-Hop ist eine Straßenkultur. „Sie setzt sich aus Rap, DJ-Musik, Breaking und Graffiti zusammen“, sagt Leon Bernhofer vom Klagenfurter Verein Urban Playground, der sich dieser urbanen Kultur verschrieben hat.