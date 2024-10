Die Bühne im Wiener Kosmos Theater wird zum Kunst-Atelier mit Leinwänden, Farbklecksen und Tackern: „Alte Meisterin“ heißt die großartige Hommage an Maria Lassnig und andere Künstlerinnen. Regisseurin und künftige TAG-Intendantin Sara Ostertag denkt mit ihrem vielfach preisgekrönten Kollektiv makemake produktionen in dieser Performance-Collage über die Kanonbildung in der Kunst, weibliche Ästhetik, Körperwahrnehmung und Unsichtbarkeit von Malerinnen nach. Auf der Bühne tritt eine andere – spät entdeckte – Meisterin in Aktion: Eva Beresin, der zuletzt eine Schau in der Albertina gewidmet war. Sie malt live, farbintensiv; inspiriert von Farben und Formen der Kärntner Star-Künstlerin Maria Lassnig (1919–2014), und macht auch vor den glänzenden Schauspielerinnen Veronika Glatzner und Clara Liepsch nicht Halt, deren Körper und schwarze Kleidung sie eingangs mit Farbe bepinselt – in Jadegrün und Fleischrosa. Die Bilder bleiben, das Bühnenbild wächst also weiter. Und Fotokünstlerin Apollonia T. Bitzan knipst live Fotos.