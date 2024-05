Hunderte Menschen stellten sich am Tag des Denkmals im September an, um den Raum zu sehen, in dem Maria Lassnig sich zu einer selbständigen Künstlerin entwickelte. In der Klagenfurter Klostergasse beschäftigte sich die junge Mal-Absolventin erstmals eindringlich mit ihrem Körperbewusstsein, lebte ihre Liebesbeziehungen zu Arnulf Rainer und dem Literaten Michael Guttenbrunner und malte von Letzterem als 28-Jährige einen skandalträchtigen Akt mit leuchtend rotem Penis. Das erste Atelier von Maria Lassnig ist also geschichtsträchtig.