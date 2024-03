Sie reiste per Schiff nach New York. Von 1968 bis 1980 lebte Maria Lassnig (1919–2014) in Manhattan, an der Avenue B. Genauer gesagt an der Lower East Side. „Unter Künstlern, Hippies, Kriminellen und Drogensüchtigen“, sagt Lassnigs langjähriger Assistent und Vertrauter Hans Werner Poschauko. Ihre Experimentalfilm-Trilogie „Godfather I, II und III“, die sie am Set von Francis Ford Coppolas Klassiker „Der Pate 2“ drehte, zoomt auf das Grätzel der Mafiosi. Einmal stapft der Regisseur selbst durchs Bild. Rund um den Flachbildschirm der Schau sind einige ihrer Zeichnungen und Gemälde der Skyline von New York gruppiert