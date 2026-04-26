Wann immer man derzeit mit einem der vielen Akteurinnen und Akteure des Kulturlandes spricht, irgendwann kommt unweigerlich das Thema auf: die Sparvorhaben des Landes. Das wären einmal die 200 Millionen, die das Bundesland nächstes Jahr zusätzlich zum harten Sanierungskurs einsparen muss. Dazu kommt, dass die Steiermark nächstes Jahr 30 Millionen weniger einnimmt, weil die ORF-Landesabgabe aller Voraussicht nach fallen wird. Die FPÖ hat das im Wahlkampf versprochen und FP-Landeshauptmann Mario Kunasek wird dieses Versprechen verständlicherweise halten wollen.

Für die allermeisten Zwangsgebührenzahler ist die Streichung der 4,70 Euro im Monat keine echte Entlastung, sondern eher ein symbolischer Akt. Das derzeitige Trauerspiel im ORF hat die Symbolkraft noch erhöht. Und es ist tatsächlich nicht schlüssig, warum die Steirerinnen und Steirer so eine Abgabe leisten müssen: In den meisten Bundesländern wurde diese abgeschafft.

Kompensation ist fraglich

Die 30 Millionen sind allerdings für Sport und Kultur zweckgebunden. „Kulturschilling“ nannte man die Abgabe einmal, woran man erkennt, wie lange sie existiert. Fast ein Drittel dessen, was das Land für Kultur ausgibt, stammt daraus. Dementsprechend alarmiert sind viele, denen die Kultur im Land etwas bedeutet. 8500 unterschrieben eine Online-Petition gegen den Wegfall der Landesabgabe.

VP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl betont seit einem Jahr, dass der LH zugesagt hätte, die Mittel zu kompensieren. Auf einen gemeinschaftlichen Appell der Grazer Stadtparteien, die Mittel für Kultur- und Sportförderung zu sichern, hat Kunasek kürzlich aber eher schmallippig reagiert. Man sei am Evaluieren.

Man könnte der FPÖ unterstellen, sie verbinde das für sie Nützliche mit dem Angenehmen und könnte mit der Einlösung des Versprechens auch der ungeliebten Kulturszene einen Dämpfer versetzen. Die letzten Monate haben aber gelehrt, dass die Panik vor der FPÖ zwar groß ist, die Realität dann weniger dramatisch aussieht, ausgenommen das Universalmuseum Joanneum und die Grazer Bühnen, die wirklich geblutet haben. Außerdem agiert ein LH immer anders als ein Parteiobmann. Wenn aber die Kürzung wirklich durchgezogen würde, muss man sich klar sein, was das bedeutet: Das wäre kein Dämpfer, sondern die Vernichtung des Kulturlandes, wie wir es kennen.

Dramatisch könnte das alles auch noch für die Juniorpartnerin ÖVP werden: Wenn sie eine solche Disruption der steirischen Kultur mittragen würde, wäre dies ein Verrat an allem, wofür diese Partei nach 1945 gestanden ist: Ein unerhörter Bruch mit der eigenen Identität und Geschichte. Ein beispielloser Akt der Selbstaufgabe.