Die Initiative „Kulturland retten“ schlägt seit Wochen und Monaten Alarm, jetzt versucht auch die Stadt Graz Druck in Richtung Land zu erzeugen. Man fürchtet „einen Kahlschlag für die vielfältige Kunst-, Kultur- und Sportlandschaft Steiermark“, wie es Zeynep Aygan-Romaner von den Grünen in ihrem Dringlichen Antrag formuliert. Hintergrund ist die von FPÖ und ÖVP im Land angekündigte Abschaffung der ORF-Landesabgabe. Dabei werden 4,70 Euro auf die ORF-Haushaltsgebühr aufgeschlagen, das Geld fließt in die Kulturförderung (22,5 Millionen Euro im Jahr) und in den Sport (7,5 Millionen Euro).

Die Befürchtung vieler Kulturschaffender und Sportvereine ist, dass diese Mittel einfach wegfallen und in Zeiten von Sparbudgets nicht kompensiert werden. Die Unsicherheit in der Szene ist groß. Aus diesem Grund haben Sportstadtrat Kurt Hohensinner und Kulturstadträtin Claudia Unger (beide ÖVP) bereits Anfang April per Brief an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) appelliert, sein „Versprechen“, diese 30 Millionen Euro dann aus dem allgemeinen Budget zur Verfügung zu stellen, einzuhalten „und hier so rasch wie möglich Klarheit zu schaffen“.

Geplante Abschaffung der ORF-Landesabgabe sorgt Kultur- und Sportszene

Jetzt folgt ein zweiter Brief an Kunasek, der von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) aufgesetzt und von allen Stadträten – mit Ausnahme von Claudia Schönbacher (KFG) – unterschrieben wird. Der Tenor ist dabei derselbe wie beim ersten Brief und wie bei der am Donnerstag vom Gemeinderat beschlossenen Petition: Der angekündigte Wegfall der ORF-Landesabgabe soll für Sport- und Kulturförderung kompensiert werden.

Ob und wie das konkret gemacht wird, lässt Kunasek offen. Das geht aus seinem Antwortschreiben an Unger und Hohensinner hervor. Darin schreibt er, dass er deren Bedenken „nur bedingt teilen“ kann. Schließlich hat die Mehrheit der Bundesländer – nämlich Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg – die ORF-Landesabgabe in den vergangenen Jahren abgeschafft. „Die Steiermärkische Landesregierung bekennt sich in Zeiten hoher Teuerungsraten und außergewöhnlichen Belastungen dazu, die Steirer von (Landes-)Abgaben so weit als möglich zu entlasten“, schreibt Kunasek und bekräftigt: 2027 soll die ORF-Landesabgabe Geschichte sein.

Landeshauptmann Kunasek lässt Details zur versprochenen Kompensation offen

Aber was wird aus den 30 Millionen Euro für den Sport und die Kultur? Wie die Förderungen „im Bereich des Sports und der Kultur, insbesondere der Volkskultur, ab 2027 konkret ausgestaltet sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch Teil des Evaluierungsprozesses“, lässt Kunasek wissen und verbleibt „mit einem steirischen Glück Auf“.

Also: Klarheit nur, was die Abschaffung betrifft, aber nicht bei der Absicherung der Vereine. Gemeinderätin Aygan-Romaner fürchtet: „Programm ist nun offenbar das Roden einer gut gewachsenen, lebendigen Kunst- und Kulturszene.“ Stadträtin Unger unterstreicht, dass „eine ersatzlose Streichung der ORF-Landesabgabe verheerende Folgen für die Kulturlandschaft in der Steiermark hätte“.

In der Szene kursiert die Befürchtung, dass zwar die bei der FPÖ beliebten Volkskultur Unterstützung erfahren wird, nicht aber andere Kultureinrichtungen. Das Wort der „Verseppung“ der steirischen Kultur machte zuletzt die Runde. Unger beklagt eine „politische Unkultur, nur noch die ‚eigenen Leut‘ im Auge zu haben“, aber nicht das große Ganze. Eine Kritik, die sie an die Landes-FPÖ und die linke Stadtkoalition gleichermaßen richtet. Die Krux: Die Kulturagenden im Land hat mit Karlheinz Kornhäusl die ÖVP.