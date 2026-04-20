„So gefährlich sind Gedichte“ ist das Motto der aktuellen Ausgabe der Literaturzeitschrift „manuskripte“ – und das ist eine durchaus bewusste und ironische Anspielung auf jenes Gedicht, das unlängst für gehörigen Wirbel gesorgt hat: Anlässlich der Pläne von Landeshauptmann Mario Kunasek, dem Josefitag ein eigenes Festival zu widmen, haben „manuskripte“-Herausgeber Andreas Unterweger und Schriftsteller Max Höfler im ORF-„Kulturmontag“ ein satirisches Gedicht zum Besten gegeben, das die neue steirische Leitkultur in einem Wort zusammenfassen sollte: Verseppung. Mehr brauchte es nicht! Maro Triller, Klubobmann der steirischen FPÖ, sprach von Verhöhnung und „Geringschätzung gegenüber den Menschen in unserem Land.“

Statt einer Marginalie ist das Gedicht nun im neuen Heft nachzulesen. Kurzer Auszug: „Hoch vom Seppstein an, wo der Sepp noch haust, bis zum Sepplland am Bett der Sepp.“ Hymnisch werden auch die „Seppenswürdigkeiten in der Steiermark gefeiert, „der Grazer Schlosssepp“, die „Seppinsel“, das „Stift Seppmont“ usw.

Highlights der Ausgabe

So buchstäblich aufregend kann also Lyrik sein. Weitere Highlights der Ausgabe: eine berührende Erzählung von Birgit Birnbacher, ein amüsanter Stipendienbericht von Stadtschreiberin Slata Roschal und ihrem Sohn, ein wilder Romanauszug des serbischen oppositionellen Autors Marko Vidojkovic, Ulrike Draesners bewegende Lavant-Preis-Dankesrede, ein neuer Essay über den Einsatz von KI in der Literatur und ein umfassendes Kapitel zum 80. Geburtstag der großen europäischen Dichterin Ilma Rakusa. Das Cover der Ausgabe mit dem schönen Titel „Alles, was sich mischt, findet immer an Grenzen statt/Vsaka mešanica je na robu meje“ ist der Ausstellung „30 % Löwenzahn“ entnommen. Auf dem Bild mischen sich aktuelle Probleme der Almlandschaft mit Erinnerungen an den lokalen slowenischen Widerstand gegen das NS-Regime.

