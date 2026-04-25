Vor der Reisezeit – möchte man meinen – ist bei Behörden mit einem erhöhten Andrang von Bürgern zu rechnen, deren Reisepass oder Personalausweis abgelaufen ist. „Zusätzlich zu den Kunden, die nach vorheriger Terminvereinbarung die Ausstellung eines Reisedokuments beantragen, ist der Ansturm derzeit überschaubar“, meint hingegen Alexandra Knauseder, Pressesprecherin der Bezirkshauptmannschaft (BH) Völkermarkt, und fügt hinzu: „Normalerweise können alle Kunden – auch ohne Termin – serviciert werden. Kunden mit Terminen werden jedoch vorgezogen.“ An schulfreien Tagen beziehungsweise mit Beginn der Sommerferien wächst der Andrang jedoch stark. Es sei also empfehlenswert, möglichst bald einen Termin auszumachen, und zwar entweder online über bhvk.pass-fremde-waffen@ktn.gv.at oder telefonisch (05053 65500).

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt © Helmuth Weichselbraun

Über eine Online-Terminbuchung ist derzeit der früheste Termin bei der BH am 17. Juni. In dringenden Fällen werden jedoch auch kurzfristige Termine vergeben, sollten sie per E-Mail oder telefonisch einlangen. Personen ohne Termin müssen mit Wartezeiten rechnen, auch eine Annahme kann nicht garantiert werden. Das hat bei der BH Völkermarkt unter anderem damit zu tun, dass seit November 2025 eine Planstelle unbesetzt ist.

Notpässe hingegen werden sofort ausgestellt. „Hier muss es sich jedoch wirklich um einen Notfall handeln, da die Gültigkeit der Dokumente auf die jeweilige Reisedauer beschränkt ist“, sagt Knauseder. Betreut werden bei der BH zusätzlich Bürger aus den Nachbargemeinden Wolfsberg und Klagenfurt-Land, wie überhaupt die Ausstellung eines Reisepasses in ganz Österreich erfolgen kann und unabhängig vom Wohnsitz ist. Antragsteller sollten sich gut vorbereiten, denn fehlende Nachweise bei der Neuausstellung, mangelhafte Passbilder, gebuchte Reisen trotz abgelaufenem Pass und Reisen in Länder mit längeren Gültigkeitsanforderungen führen zu Schwierigkeiten. „Wir sind jedoch bemüht, sämtlichen Terminwünschen nachzukommen“, betont Knauseder.