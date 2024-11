Der Kirchenchor St. Ruprecht, der seit 2022 unter der Leitung von Theres Karisch steht, hat am 22. Oktober die Aufnahmen für seine neue CD in der Pfarrkirche St. Ruprecht in Völkermarkt vervollständigen können. Nun wird das neue Album, das den Titel „Kirchenchor St. Ruprecht 2024“ trägt, erstmals zum Verkauf stehen, und zwar am bekannten und beliebten Stand des Kirchenchors am Völkermarkter Nikolomarkt am Sonntag, dem 1. und Montag, dem 2. Dezember.

16 Lieder aufgenommen

Die 30 Sängerinnen und Sänger haben unter der Aufnahmeleitung von Hubert Dohr von der Firma „d‘OHR Records“ 16 verschiedene Lieder aus der Chorliteratur aufgenommen, dazu zählen etwa das „Agnus dei“ oder „Aller Augen warten auf dich“ von Heinrich Schütz. Neben dem Kirchenchor sind auch der St. Ruprechter Viergesang mit Lukas und Christian Joham, Franz Hrastnig und Harald Anwander sowie Franz Hrastnig als Solist mit einem „Ave Maria“ mit Orgelbegleitung von Annemarie Joham zu hören.

Eine CD kostet 20 Euro. Nach dem Nikolomarkt ist sie auch bei den beiden nächsten Terminen des Kirchenchors erhältlich, und zwar vor und nach der Christmette am 24. Dezember um 22 Uhr und vor und nach der Messe um 9 Uhr am Christtag, dem 25. Dezember. „Bei diesen beiden Messen werden wir von einem Streicherquartett begleitet“, lädt Karisch ein.

Abseits der genannten Termine können Interessierte die neue CD bei den Sängerinnen und Sängern oder bei Obfrau Renate Drozd unter der Telefonnummer 0664/244 49 33 erwerben.