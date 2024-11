Seit ein paar Tagen umspannt ein Gerüst die Kirche von St. Marxen bei Kühnsdorf. Davor lagerten am Boden Dachkonstruktionen aus Fichtenholz, gefertigt von der Zimmerei „Kofler & Kavalar“ in Bodensdorf am Ossiacher See, in der dünnen Schneeschicht. Dann rollte schließlich ein Kran an – und ein langgehegter Wunsch von Johann Skuk, Pfarrer von Kühnsdorf, ging in Erfüllung. „Jetzt wird endlich fertig, was bereits geplant und überfällig war. Diese Arbeiten zu beobachten, ist zudem ein seltenes Ereignis“, freute sich der Priester, der mit der Handykamera angerückt war, um bildlich festzuhalten, wie die Teile in luftige Höhen gehievt und auf einem Plateau befestigt wurden.