Der einzige slowenische Kulturverein, der im Bezirk Völkermarkt nördlich der Drau beheimatet ist, feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Im Juni gab es bereits ein Konzert in der Pfarrkirche in Stift Griffen, am 13. September wird zum großen Konzert in die Neue Burg in Völkermarkt geladen. „Eigentlich war das Konzert im Park der Steine beim Steinbruch Modre in Mittertrixen geplant, aber die schlechten Wetterprognosen haben uns zu einer Änderung gezwungen“, erklärt Martin Kuchling, seit 2019 Obmann des jubilierenden Kulturvereins Lipa/Prosvetno drustvo Lipa.

Obmann Martin Kuchling © Privat

Neustart vor 50 Jahren

Ursprünglich wurde der Verein im Jahr 1906 als Bildungs- und Kulturverein gegründet, das slowenische Wort Lipa bezeichnet im Deutschen den Lindenbaum. „Vor dem Ersten Weltkrieg gab es noch mehrere slowenische Kulturvereine nördlich der Drau im Bezirk, etwa in St. Peter am Wallersberg oder Waisenberg“, erklärt Kuchling. Im Zweiten Weltkrieg gehörte Lipa zu jenen Vereinen, die zwangsweise aufgelöst wurden. Erst 1974, also vor genau 50 Jahren, konnte eine organisierte Tätigkeit wieder aufgenommen werden.

Die Jugendgruppe Lipov Cvet unter der Leitung von Veronika Karner (rechts) © Mili Hudl-Kunčič

Der Verein hat etwa 80 Mitglieder und hat seinen Hauptsitz in der 2.-Mai-Straße in Völkermarkt (ehemalige Posojilnica-Bank). „Wir haben hier unsere Vereinsräumlichkeiten und einen kleinen Kultursaal. Die meisten unserer Veranstaltungen finden hier statt“, ergänzt Kuchling. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf dem Gesang mit der Vokalgruppe Lipa/Volkalna skupina Lipa und der Jugendgruppe Lipov Cvet. Auch zu Vorträgen und Musik- oder Leseabenden wird gerne geladen, bis in die späten 1980er-Jahre gab es außerdem noch Theateraufführungen. „Wir bauen und halten Kontakte auch über die Grenzen in Slowenien und Italien“, sagt der Obmann. In erster Linie fühle man sich aber für die zweisprachige Kulturarbeit in den Gemeinden Völkermarkt, Diex, Ruden und Griffen verantwortlich. „Wir hoffen, dass am Freitag viele Menschen nach Völkermarkt kommen und mit uns feiern. Singen verbindet“, rührt Kuchling die Werbetrommel für das Chorkonzert, bei dem auch der Singkreis Seltenheim und die Alpenoberkrainer auftreten werden.

Als dritter Konzert-Höhepunkt im Jubiläumsjahr steht übrigens noch im Dezember ein geistliches Konzert der Jugendgruppe Lipov Cvet auf dem Programm.