Es ist 9.30 Uhr und im neuen „Container-Gymnasium“ am sogenannten „Gummiparkplatz“ in Völkermarkt herrscht Hochbetrieb. „Es ist ein bisschen ungewohnt, aber bequem. Es ist sehr hell, wir haben moderne Rollläden und ich freue mich schon auf den Unterricht“, so Noah Wedenig (16) aus Sittersdorf/Žitara vas. Er ist einer von 660 Schülerinnen und Schülern des Alpen-Adria-Gymnasiums, die aufgrund des Neubaus, in Containern unterrichtet werden. „Sie schauen schöner aus, als ich gedacht habe“, zeigte sich Filiz Sienčnik (16) aus Völkermarkt positiv überrascht.