Der beginnende Abriss des 50 Jahre alten Alpen-Adria-Gymnasiums in Völkermarkt musste jetzt vorübergehend eingestellt werden. Aufgrund einer Anzeige eines aufmerksamen Polizeibeamten bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurde seitens der Behörde am 25. Juli ein Ortsaugenschein auf der Baustelle veranlasst. „Grund war der unsachgemäße Abbruch von asbesthaltigen Fassadenplatten, bei dem die Arbeitnehmerschutzvorgaben nicht eingehalten wurden. Es wurde daher vom zuständigen Arbeitsinspektor die sofortige Einstellung der Bauarbeiten angeordnet“, ist in einem Schreiben zu lesen, das der Kleinen Zeitung vorliegt.