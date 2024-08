Am Donnerstag, dem 29. August 2024, um 8 Uhr öffnet in Bleiburg/Pliberk das Unternehmen „Tedi“ auf den sogenannten Blažej Gründen feierlich seine Pforten. „Im Mittelpunkt werden eine Tombola, ein Glücksrad, ein Sektempfang und tolle Sonderangebote stehen“, sagt Bettina Kolbitsch, die Bezirksleiterin des selbständigen deutschen Unternehmens mit einer Zentrale in Wien. Acht Menschen aus der Region werden beschäftigt. Die von MID Bau gemietete Fläche ist 600 Quadratmeter groß. „Unsere Abteilungen umfassen die Bereiche Haushalt, Spielwaren, Schulwaren, Werkzeug, Bastelmaterialien und vieles mehr“, berichtet Kolbitsch. „Tedi“ sei in allen österreichischen Bundesländern mit Filialen vertreten und expandiere laufend.

„Tedi“ ist bereits das dritte Geschäft, das sich im neuen Bleiburger Fachmarktzentrum ansiedelt. Mittlerweile hat schon eine Bipa-Filiale sowie ein Penny-Markt eröffnet.

Als bekannt wurde, dass in Bleiburg/Pliberk ein Fachmarktzentrum entstehen soll, gab es heftigen Gegenwind. Vor allem die Initiative Zukunft/Bodočnost stellte sich gegen das Bauvorhaben. Über 300 Unterschriften von Bleiburgerinnen und Bleiburgern, die sich dagegen aussprachen, wurden gesammelt. 257 davon waren gültig, weshalb die Stadtgemeinde Bleiburg dazu verpflichtet war, eine Bürgerversammlung einzuberufen.