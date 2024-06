Nachdem alle Genehmigungen für die geplanten Betriebsansiedelungen auf der Blažej-Wiese in Bleiburg/Pliberk vorliegen, geht es jetzt recht schnell mit den Ansiedelungen. Zuerst wurde bekannt, dass sich ein Penny-Markt ansiedeln möchte. Mittlerweile hat schon ein Betrieb eröffnet – und zwar eine Bipa-Filiale. „Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kundinnen und Kunden in Bleiburg ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, freuen sich die Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl unisono anlässlich der Eröffnung am 6. Juni. Die bestehende Filiale im FMZ Altes Lagerhaus wurde geschlossen.

Sieben Mitarbeiter

Auf rund 380 Quadratmetern werden sieben Mitarbeiter beschäftigt. Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel. „Die Filiale, die im neuen Ladenlayout erscheint, lädt zum Probieren, Stöbern und Entdecken ein“, heißt es. In der Filiale in Bleiburg werden – wie in allen Neu- und Umbauten – zudem weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz eingesetzt. Dazu gehören unter anderem LED-Beleuchtung sowie Wärmepumpen zum Klimatisieren und Heizen. Geöffnet hat die Filiale von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und von Samstag von 8 bis 18 Uhr.

Der rund 590 Quadratmeter große Penny-Markt wird am 18. Juli eröffnet. Voraussichtlich zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen beschäftigt werden. Bauherr der geplanten Betriebsansiedelungen ist die Ames Kappa Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Geschäftsführer Andreas Messner, ebenfalls Geschäftsführer der Firma MID-Bau.