Trotz drohender Finanzstrafe laufen am Sonnegger See die Vorbereitungen für das „Acoustic Lakeside“-Festival auf Hochtouren. Den Veranstaltern droht bekanntlich eine 150.000 Euro-Strafe, weil das Festival zu professionell für einen ehrenamtlichen Verein gemacht sei. Daher hätte man die Helfer anmelden müssen – der Vorwurf geht in Richtung der illegalen Beschäftigung von 192 Mithelferinnen und Mithelfern.