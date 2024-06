Nach der kurzen Schließung der Deichmann-Filiale im Völkermarkter Fachmarktzentrum ist nun der Wiedereröffnungstermin bekannt: „Wir sperren am 6. Juni wieder auf“, heißt es seitens des Unternehmens, das weltweit jährlich rund 184 Millionen Paar Schuhe verkauft. Im Jahr 2023 wurden rund 8,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Das Fachmarktzentrum in Völkermarkt wurde im Jahr 2016 eröffnet. „Wir haben einen großen Umbau vorgenommen. In den neu gestalteten Verkaufsräumen präsentieren wir unser umfangreiches Angebot in neuem Glanz“, heißt es.