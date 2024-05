Einzigartig in ganz Österreich ist das Labyrinth im Elefantengras in Krenobitsch bei Völkermarkt. Ab 1. Juli können Besucher täglich von 9.30 bis 18 Uhr auf dem ein Hektar großen Gelände durch die Wege im bis zu vier Meter hohen Elefantengras laufen. In der Mitte des Labyrinths befindet sich ein Spielplatz, ein Sitzgarten und ein Getränkeautomat. Im Irrgarten sind Tierfiguren aus Holz versteckt, zu denen es Quizfragen gibt. Am Ende der Saison wird unter den Quizteilnehmern eine Holzfigur verlost. „Im Vorjahr ging eine Schildkröte nach Deutschland“, verrät Betreiber Andreas Riepl. Mit der Kärnten Card hat man bis 8. September einmal täglich einen freien Eintritt.

Labyrinth von Landwirt Andreas Riepl im Elefantengras © KK/Privat

Auch der Badespaß kommt bei der Kärnten Card nicht zu kurz. Einmal pro Tag einen freien Eintritt (Normalpreis: 4,90 Euro) erhält man im Erlebnisfreibad Bad Eisenkappel/Železna Kapla, das mit einer 40 Meter langen Rutsche, Kleinkinderbecken, Buffet und vielem mehr ausgestattet ist, und im „Laquamünd“ (Freizeitanlage Lavamünd). Letztere verfügt über einen Naturbadesee direkt an der Drau, Restaurant und Campingplatz (Normalpreis: 4 Euro). Weitere Informationen und Öffnungszeiten: www.laquamuend.at und www.bad-eisenkappel.info

Freibad Bad Eisenkappel © Gemeinde/KK

Wer beim Baden auf Kleidung gänzlich verzichten möchte, ist im Naturisten-Feriendorf Rutar Lido in Eberndorf/Dobrla vas richtig. Die Anlage mit Freibad, Naturbadesee, Spaßbad für Kinder, Hallenbad und Whirlpool hat ganzjährig täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet (Normalpreis: 10,60 Euro). Mit der Kärnten Card ist ein Eintritt pro Tag frei, für die Sauna zahlt man den halben Preis. Weitere Informationen: www.rutarlido.at

Stift St. Paul © Markus Traussnig

Ein Ausflugsziel für jede Wetterlage sind die Obir Tropfsteinhöhlen in Bad Eisenkappel/Železna Kapla. Man taucht ein in eine 200 Millionen Jahre Geschichte. Empfohlen ist warme Kleidung, da es in der Höhle nur 8 Grad Celsius hat. Ein Besuch ist nur mit Reservierung unter (04238) 82 39 möglich. Kinder unter 4 Jahre haben keinen Zutritt. Die Obir Tropfsteinhöhlen haben bis 20. Oktober geöffnet, ein Eintritt pro Tag und Person ist mit der Kärnten Card gratis (Normalpreis 29 Euro), der Bustransfer von Bad Eisenkappel zur Höhle kostet 4,50 Euro.

Obir Tropfsteinhöhle © Markus Traussnig

Mit der Kabinenbahn der Petzen Bergbahnen kommt man bequem zur Bergstation auf 1700 Metern Seehöhe und kann von dort aus Wanderungen auf dem Unterkärntner Hausberg starten, sich mit dem Mountainbike den Flow Country Trail hinunterstürzen oder einfach nur die Aussicht über Südkärnten genießen. Das Panoramarestaurant „Oben“ und Hütten laden zum Verweilen ein. Von Montag bis Donnerstag (ausgenommen Feiertage) ist eine Berg- und Talfahrt mit der Kabinenbahn für Inhaber der Kärnten Card gratis (Hunde- und Biketransport ist kostenpflichtig). Normalpreis: 23 Euro. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es unter www.petzen.net

Wandern auf der Petzen © Urosh Grabner/Geopark/KK

Kulturliebhaber kommen in Südkärnten definitiv auf ihre Kosten. Das Werner Berg Museum in Bleiburg/Pliberk beleuchtet heuer die Beziehung des Malers Werner Berg und der Lavanttaler Dichterin Christine Lavant (Öffnungszeiten bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, regulärer Eintrittspreis: 12 Euro). Das Bezirksheimatmuseum Völkermarkt präsentiert wertvolle regionale Geschichtsobjekte und Kunstwerke von der Antike bis zur Gegenwart. Ein eigener Schwerpunkt zeigt die historische Dokumentation der Ereignisse zur Zeit der Kärntner Volksabstimmung 1918 bis 1920. Geöffnet hat das Bezirksheimatmuseum bis 31. Oktober von Dienstag bis Samstag, ausgenommen sind Feiertage, der normale Eintrittspreis beträgt 3 Euro.

Ausstellung Christine Lavant und Werner Berg, Museumsleiter Arthur Ottowitz © Markus Traussnig

In St. Paul verleiht eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Österreichs dem Benediktinerstift das Prädikat „Schatzhaus Kärntens“. Heuer wird außerdem die Sonderschau „NACKT.Zieht an“ gezeigt. Die Ausstellungssaison in St. Paul läuft bis 27. Oktober, Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr ist geöffnet, Normalpreis: 15 Euro. Im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg wird das Lavanttal in seiner kulturellen und natürlichen Vielfalt präsentiert – diese reicht von Fossilienfunden über Volkskunde bis hin zu Kunst und Literatur. Eine Sonderausstellung widmet sich heuer dem „Vogelparadies Lavanttal“ (Öffnungszeiten bis 31. Oktober Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, regulärer Eintritt: 7 Euro). Mit der Kärnten Card ist in den genannten Museen einmal täglich ein freier Eintritt möglich.