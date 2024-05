Frühlingsfest am Goldbrunnhof

Am Mittwochabend stieg in der LFS Goldbrunnhof das diesjährige Frühlingsfest. Unter tatkräftiger Mithilfe von Lehrkörpern und Schülern wurde hier am Schulgelände gefeiert. Mit Tanzmusik von 3K, Unterhaltungsmusik von „Die Buben“ und DJ Potter in der Disco war für jeden Musikgeschmack etwas dabei.