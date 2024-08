Familie Seifried vulgo Gramitscher hat am 17. August in Oberrainz bei St. Georgen einen Bauernladen eröffnet, in dem die Produkte des Direktvermarkters rund um die Uhr erhältlich sind, wobei samstags von 8 bis 13 Uhr auch bedient wird. Erhältlich sind sämtliche Eigenprodukte. „Brot ist natürlich das bekannteste von unserem Hof, wo unser eigenes Getreide seit vier Jahrzehnten selbst vermahlen wird“, sagt Matthias Gramitscher, der den seit 1877 bestehenden Bauernhof in fünfter Generation bewirtschaftet.

Der Absolvent der LFS St. Andrä und gelernte Metallbautrechniker hat vor vier Jahren auch Kernöl, Pute, Hendl, Lamm und Schwein ins Sortiment aufgenommen. „Auf unserem Hof werden die Tiere nach den sogenannten Tierwohl-Richtlinien gehalten“, meint Seifried, der heuer auch erstmals Sonnenblumen angebaut hat.Telefonische Auskünfte gibt es unter 0660 54 77 088, es gibt auch einen Online-Shop unter www.gramitscher.at.